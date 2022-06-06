Роналдо з величезним животом програв спір – і мусить проїхати 500 кілометрів на велосипеді

Щоправда, він той ще хитрун

Президент «Реалу Вальядолід» Роналдо радіє – його клуб зумів з першої ж спроби повернутися до Прімери, до того ж оформив це лише в останньому турі Сегунди.

Перед початком сезону легендарний бразилець пообіцяв, що якщо подібне трапиться, то він муситиме подолати на велосипеді дорогу до Сантьяго-де-Компостели, третього за значимістю місця паломництва у християнстві після Єрусалиму та Риму.

Зважаючи на подвиг «Вальядоліду», 45-річний Роналду мусив стримати своє слово і погодився подолати на двоколісному близько 500 кілометрів.

Однак він все ж схитрував – лікарі заборонили йому такі серйозні фізичні навантаження, тож бразилець, який взяв собі в поміч дружину, відправився в дорогу на електро-велосипеді.

Варто уточнити, що окрім «Реалу Вальядолід» в Прімеру з першого місця також пробилася «Альмерія». Останнє ж, третє місце між собою в фіналі плей-оф розіграють «Жирона» та «Тенеріфе».

А от колишній клуб Роналдо «Реал» планує витратити на літні трансфери шалену суму.