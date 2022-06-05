«Реал» готується витратити шалені кошти в літнє трансферне вікно – відома сума

Мадридський клуб чудово пройшов період корона-кризи

Чемпіон Іспанії та переможець Ліги чемпіонів мадридський «Реал» готується витратити 400 мільйонів євро на трансфери в літнє вікно. Про це повідомляє Goal.com.

Гроші на це клуб отримає від партнерської угоди з компанією, що займається управлінням комерційними інтересами реконструйованого «Сантьяго Бернабеу», з призових Ліги чемпіонів, а також з можливих трансферів на вихід.

Також варто уточнити, що в «Реалі» завершилися контракти у Іско та Гарета Бейла, що розвантажило зарплатну відомість, а також мадридці вже встигли вільним агентом підписати Антоніо Рюдігера.