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Роналду: «Хочу подивитися, як хтось буде грати на моєму рівні в моєму віці»

Португалець заявив, що йому потрібна підтримка
Футбол Англійська Прем'єр-ліга
18 листопада 07:44
Роналду: «Хочу подивитися, як хтось буде грати на моєму рівні в моєму віці»

Форвард «Манчестер Юнайтед» Кріштіану Роналду висловився про критику громадськістю своєї гри. Його цитує Manchester Evening News.

«Що люди говорять? Що хтось вже не той. Ну так ніхто не залишається тією ж людиною. Ми старіємо з кожним роком, це природно для всіх. Потрібно підлаштовуватися.

Я не хочу звучати самовпевнено і говорити, що я той же, що і в 20 років. Ні, зрозуміло. Однак я адаптуюся, я знаю свої сильні сторони. Я все ще граю на високому рівні, забиваю голи – і продовжу так робити, якщо мій розум буде ясний, якщо я буду щасливий. І якщо навколо будуть люди, які будуть допомагати мені стати успішним гравцем, особливо тренер, президент, керівництво.

Але коли ти не відчуваєш навколо потрібної енергії, то тобі складно залишатися собою. Це і сталося зі мною.

Звичайно, від критики нікуди не дітися: «Ой, йому вже 37, він вже не той». Але я хочу подивитися, як хтось буде грати на моєму рівні в такому ж віці. Я відчуваю себе дуже добре і вірю, що відмінно проведу чемпіонат світу».

Раніше Роналду розповів про те, які у нього стосунки з Ліонелем Мессі.

Петро Приходько
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Теги

Кріштіану Роналду Манчестер Юнайтед

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