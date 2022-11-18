Роналду: «Хочу подивитися, як хтось буде грати на моєму рівні в моєму віці»

Форвард «Манчестер Юнайтед» Кріштіану Роналду висловився про критику громадськістю своєї гри. Його цитує Manchester Evening News.

Я не хочу звучати самовпевнено і говорити, що я той же, що і в 20 років. Ні, зрозуміло. Однак я адаптуюся, я знаю свої сильні сторони. Я все ще граю на високому рівні, забиваю голи – і продовжу так робити, якщо мій розум буде ясний, якщо я буду щасливий. І якщо навколо будуть люди, які будуть допомагати мені стати успішним гравцем, особливо тренер, президент, керівництво.

Але коли ти не відчуваєш навколо потрібної енергії, то тобі складно залишатися собою. Це і сталося зі мною.

Звичайно, від критики нікуди не дітися: «Ой, йому вже 37, він вже не той». Але я хочу подивитися, як хтось буде грати на моєму рівні в такому ж віці. Я відчуваю себе дуже добре і вірю, що відмінно проведу чемпіонат світу».