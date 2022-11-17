Роналду: «Я поважаю Мессі. У нас з ним чудові стосунки»

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Нападник «Манчестер Юнайтед» і збірної Португалії Кріштіану Роналду поділився думкою про хавбека ПСЖ і збірної Аргентини Ліонеля Мессі. Слова форварда передає Sky Sports.

Ми з ним не друзі у сенсі, що не ходимо один до одного в гості, не спілкуємось телефоном. Але стосунки нормальні, як у партнерів по команді, наприклад. Я його поважаю, і він сам завжди добре про мене відгукується.