Легенда «Манчестер Юнайтед» закликав босів клубу розірвати контракт з Роналду
Роналду: «Я поважаю Мессі. У нас з ним чудові стосунки»
Португалець поділився думкою про одвічного конкурента
18 листопада 01:45
Фото - El Futbolero
Нападник «Манчестер Юнайтед» і збірної Португалії Кріштіану Роналду поділився думкою про хавбека ПСЖ і збірної Аргентини Ліонеля Мессі. Слова форварда передає Sky Sports.
Мессі – феноменальний гравець, магічний. Ми разом із ним ділили сцену протягом довгих 16 років. У нас із ним чудові стосунки.
Ми з ним не друзі у сенсі, що не ходимо один до одного в гості, не спілкуємось телефоном. Але стосунки нормальні, як у партнерів по команді, наприклад. Я його поважаю, і він сам завжди добре про мене відгукується.
Роналду також прокоментував той факт, що його футболок придбали більше, ніж Мессі.
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