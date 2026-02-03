Португальський нападник Аль-Насра Кріштіану Роналду розглядає можливість залишити Саудівську Аравію через незадоволення поточним становищем клубу та його розвитком.

За інформацією Record, Кріштіану Роналду незадоволений ставленням до Аль-Насра з боку Суверенного фонду Саудівської Аравії (PIF), який у 2023 році придбав контрольні пакети акцій чотирьох провідних клубів країни — Аль-Насра, Аль-Хіляля, Аль-Іттіхада та Аль-Ахлі.

Португалець вважає, що Аль-Наср програє конкурентам у межах одного фонду через пасивність на трансферному ринку. На його думку, PIF фактично стримує підписання нових гравців саме для Аль-Насра, аби не допустити чемпіонства команди. Водночас клуб відстає від Аль-Хіляля лише на одне очко та продовжує боротьбу за титул.

Роналду переконаний, що заслуговує більшої поваги, зважаючи на ключову роль, яку він відіграв у розвитку саудівського футболу та підвищенні його міжнародного авторитету. Крім того, він погодився стати послом чемпіонату світу 2034 року, який пройде в Саудівській Аравії, з метою популяризації турніру.

За даними Record, саме через це Кріштіану Роналду відмовився виходити на поле в матчі 20-го туру Про-Ліги проти Ер-Ріяда, який завершився поразкою Аль-Насра з рахунком 0:1. Попри зосередженість на боротьбі за свій перший чемпіонський титул у Саудівській Аравії та особисту ціль досягти позначки у 1000 забитих м’ячів, португалець вирішив таким чином висловити протест, вважаючи ситуацію навколо клубу несправедливою.