Роналду: «У пресі пишуть всяку нісенітницю, що мене ніхто не хоче купити»

Форвард «Манчестер Юнайтед» Кріштіану Роналду підтвердив, що влітку у нього була пропозиція з Катару. Його цитує Manchester Evening News.

Я був щасливий в МЮ, був налаштований провести прекрасний сезон. Але в пресі продовжують писати про те, що ніхто не хоче Роналду. Як можна не хотіти гравця, який забив 32 голи в минулому сезоні, в тому числі за збірну Португалії?

Складно відмовлятися від великих грошей, але я думав, що я щасливий в МЮ, що ще здатний забити багато-багато голів і допомогти команді. Я вірю, що я досить хороший, щоб допомогти і збірній, і навіть МЮ».