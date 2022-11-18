Роналду розповів, коли завершить кар'єру футболіста
Роналду: «У пресі пишуть всяку нісенітницю, що мене ніхто не хоче купити»
Португалець заявив, що пропозиція з Катару все ж була
18 листопада 08:41
Форвард «Манчестер Юнайтед» Кріштіану Роналду підтвердив, що влітку у нього була пропозиція з Катару. Його цитує Manchester Evening News.
«Так, була дуже велика пропозиція, це правда. Але в пресі пишуть всяку нісенітницю про те, що ніхто мене не хоче. Це абсолютно не так.
Я був щасливий в МЮ, був налаштований провести прекрасний сезон. Але в пресі продовжують писати про те, що ніхто не хоче Роналду. Як можна не хотіти гравця, який забив 32 голи в минулому сезоні, в тому числі за збірну Португалії?
Складно відмовлятися від великих грошей, але я думав, що я щасливий в МЮ, що ще здатний забити багато-багато голів і допомогти команді. Я вірю, що я досить хороший, щоб допомогти і збірній, і навіть МЮ».
Раніше Роналду заявив, що планує грати до 40 років.
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