Трансферна бомба? Президент «Барселони» підтвердив інформацію про зустріч з агентом Роналду
«Роналду не підходить нам». «Баварія» не намагатиметься придбати португальця
Олівер Кан дав однозначну відповідь
15:59
Спортивний директор «Баварії» Олівер Кан повідомив, що мюнхенському клубу не цікавий Кріштіану Роналду. його цитує Bild.
«Я вважаю Роналду одним з найбільших гравців, але нам він не підходить. Цей трансфер не вписується в філософію нашого клубу, не підходить нам ».
Раніше ходили чутки, що Роналду може піти в «Баварію», або навіть в «Барселону».
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