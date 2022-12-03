Екс-президент «Ювентуса»: «Роналду виявився занадто дорогим для клубу»
Роналду: «Ніхто не любить програвати. У плей-оф повинні перемогти»
Форвард привітав Південну Корею
Нападаючий збірної Португалії Кріштіану Роналду оцінив Record поразку від Південної Кореї (1:2) на ЧС-2022.
«Ми дали їм шанс виграти. Був рівний матч. Ми дуже хотіли перемогти. І повинні бути задоволені, що стали першими в групі».
Чи має поразку значення?
«Ніхто не любить програвати. Ми заздалегідь знали, що вийшли в плей-оф. Розуміли, що не станемо першими, тільки якщо трапиться маленьке диво. Не хочу виправдовувати себе цим.
Корея зіграла добре, і вона заслуговує на похвалу. Ми повинні винести урок. Сподіваюся, винесемо їх з поразки перед наступним матчем. У плей-оф повинні перемогти, ми хочемо пройти в наступний раунд».
Корея вийшла в плей-оф ЧС-2022 завдяки перемозі над Португалією.
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