Роналду не йтиме зі збірної Португалії і хоче зіграти на Євро-2024
Роналду посварився з агентом. Йому не можуть знайти топ-клуб в Європі
У нього є варіанти лише зі Сходом
14 грудня 15:01
Нападник Крішітану Роналду посварився з агентом Жорже Мендешом.
Він є вільним агентом, але хоче грати в топ-клубі Європи і в Лізі чемпіонів. Знайти таку команду на даний момент неможливо.
Через це Роналду і Мендеш посварилися. Подальші відносини невідомі, повідомляє As.
У гравця є пропозиції лише з чемпіонатів Близького сходу. «Аль-Наср» пропонує Кріштіану найбільшу зарплату в футболі.
Також активізуватися можуть катарські клуби.
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