Роналду посварився з агентом. Йому не можуть знайти топ-клуб в Європі

У нього є варіанти лише зі Сходом

Нападник Крішітану Роналду посварився з агентом Жорже Мендешом.

Він є вільним агентом, але хоче грати в топ-клубі Європи і в Лізі чемпіонів. Знайти таку команду на даний момент неможливо.

Через це Роналду і Мендеш посварилися. Подальші відносини невідомі, повідомляє As.

У гравця є пропозиції лише з чемпіонатів Близького сходу. «Аль-Наср» пропонує Кріштіану найбільшу зарплату в футболі.

Також активізуватися можуть катарські клуби.