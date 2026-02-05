Сергій Разумовський

Нападник Аль-Насра Кріштіану Роналду, як повідомляє португальське видання A Bola, невдоволений ситуацією в клубі не лише через зменшення фінансової підтримки з боку Саудівського державного інвестиційного фонду, якщо порівнювати з обсягами інвестицій у конкурентів. За даними джерела, у Роналду є й інші серйозні причини для занепокоєння, які напряму впливають на його готовність виходити на поле.

Зокрема, 41-річного португальця турбує питання заборгованості щодо зарплат перед працівниками Аль-Насра. Йдеться не про гравців першої команди, а про персонал клубу, який забезпечує його щоденну роботу — адміністративних співробітників, технічні служби та інших працівників, чия роль часто лишається поза увагою вболівальників. За інформацією джерела, саме цей фактор став для Роналду принциповим, і він не хоче робити вигляд, що проблеми не існує.

Повідомляється, що Роналду має намір продовжити свій бойкот у разі, якщо борги не будуть погашені. Тобто він готовий залишатися поза матчами й тренувальним процесом доти, доки клуб не врегулює фінансові зобов’язання перед співробітниками. Таким чином, португалець нібито демонструє позицію, що стабільність і відповідальність клубу мають стосуватися не тільки топфутболістів і трансферів, а й усіх людей, які працюють у структурі.

Джерело додає, що Роналду планує чекати конкретного вирішення ситуації, перш ніж повертатися до ігор. Іншими словами, його повернення на поле напряму залежатиме від того, як швидко керівництво Аль-Насра знайде вихід із проблеми та закриє борги.

Раніше також з’являлася інформація, що Роналду вже доніс свою позицію до керівництва саудівської ліги та дав зрозуміти: у разі, якщо ситуація не зміниться, він готовий піти з Аль-Насра. За тими ж повідомленнями, Кріштіану почувається зрадженим через те, як розвиваються події навколо клубу та його фінансування.