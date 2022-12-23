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Роналду пропонували підписати 30 клубам. Відмовили всі

Форвард є вільним агентом
Футбол Англійська Прем'єр-ліга
23 грудня 20:10
Роналду пропонували підписати 30 клубам. Відмовили всі

Нападник Кріштіану Роналду дуже хотів залишити МЮ ще влітку.

Як стало відомо UOL Esporte, його агент Жорже Мендеш пропонував тоді форварда 30 європейським клубам. У підсумку, всі відмовилися.

Ближче всіх до підписання гравця були «Наполі» і «Марсель», але для переходу ці команди повинні були продати своїх лідерів. У підсумку, він залишився в «Манчестер Юнайтед».

Через сварку всередині команди Роналду покинув МЮ перед ЧС-2022. Він став вільним агентом.

Ймовірно, Кріштіану продовжить кар'єру в Саудівській Аравії.

Андрій Усмонов
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Кріштіану Роналду Манчестер Юнайтед

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