Роналду пропонували підписати 30 клубам. Відмовили всі

Форвард є вільним агентом

Нападник Кріштіану Роналду дуже хотів залишити МЮ ще влітку.

Як стало відомо UOL Esporte, його агент Жорже Мендеш пропонував тоді форварда 30 європейським клубам. У підсумку, всі відмовилися.

Ближче всіх до підписання гравця були «Наполі» і «Марсель», але для переходу ці команди повинні були продати своїх лідерів. У підсумку, він залишився в «Манчестер Юнайтед».

Через сварку всередині команди Роналду покинув МЮ перед ЧС-2022. Він став вільним агентом.

Ймовірно, Кріштіану продовжить кар'єру в Саудівській Аравії.