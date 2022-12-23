«Аль-Наср» намагається пришвидшити переговори по Роналду
Роналду пропонували підписати 30 клубам. Відмовили всі
Форвард є вільним агентом
23 грудня 20:10
Нападник Кріштіану Роналду дуже хотів залишити МЮ ще влітку.
Як стало відомо UOL Esporte, його агент Жорже Мендеш пропонував тоді форварда 30 європейським клубам. У підсумку, всі відмовилися.
Ближче всіх до підписання гравця були «Наполі» і «Марсель», але для переходу ці команди повинні були продати своїх лідерів. У підсумку, він залишився в «Манчестер Юнайтед».
Через сварку всередині команди Роналду покинув МЮ перед ЧС-2022. Він став вільним агентом.
Ймовірно, Кріштіану продовжить кар'єру в Саудівській Аравії.
Коментарі 0