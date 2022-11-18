Роналду: «Хочу подивитися, як хтось буде грати на моєму рівні в моєму віці»
Роналду розповів, коли завершить кар'єру футболіста
Португалець хоче пограти ще кілька років
18 листопада 08:30
Форвард збірної Португалії Кріштіану Роналду заявив, що хоче завершити кар'єру гравця в 40 років. Його цитує Manchester Evening News.
«Я хочу пограти ще 2-3 роки максимум. Хочу завершити в 40, це хороший вік. Я не знаю майбутнє. Іноді ти щось плануєш в своєму житті, але, як я вже говорив багато разів, життя динамічне, і ти ніколи не знаєш, що станеться».
Раніше Роналду розповів про те, які у нього стосунки з Ліонелем Мессі.
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