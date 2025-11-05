Кріштіану Роналду відверто висловився про своє ставлення до чемпіонату світу. На думку зіркового нападника, цей турнір не може бути головним критерієм оцінки рівня футболіста. Такою заявою він, імовірно, натякнув на порівняння з Ліонелем Мессі, який виграв мундіаль 2022 року разом зі збірною Аргентини.

— В мене немає мрії перемогти на чемпіонаті світу. Перемога в одному турнірі не доводить, що ти один із найвеличніших гравців в історії. Несправедливо оцінювати футболіста лише за шість або сім матчів, — сказав Роналду в інтерв’ю Пірсу Моргану.

Наступний чемпіонат світу відбудеться влітку 2026 року. Його спільно прийматимуть США, Канада та Мексика.

Також, Кріштіану Роналду визнав, що наближається до завершення кар'єри гравця.