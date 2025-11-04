Павло Василенко

Кріштіану Роналду, один із найуспішніших футболістів усіх часів, визнав, що його кар’єра наближається до завершення. У розмові з британським журналістом Пірсом Морганом 40-річний португалець відверто поділився своїми думками про неминучий кінець футбольного шляху та життя після нього.

«Це буде скоро. Але я думаю, що буду готовий. Звичайно, буде важко. Я, мабуть, плакатиму. Але я готувався до цього моменту ще з 25–27 років. Тож я впевнений, що впораюся з тиском», – сказав Роналду.

Легендарний нападник, який забив 952 голи за кар’єру, наголосив, що хоче зосередитися на родині та житті поза полем.

«Ніщо не зрівняється з адреналіном, який я отримую від футболу, коли забиваю. Але все має початок і кінець. У мене буде більше часу для себе, для родини, щоб виховувати дітей. Я хочу бути поруч із Кріштіану-молодшим – він у тому віці, коли діти роблять дурниці. Я був таким самим», – усміхнувся португалець.

Роналду також зізнався, що вже знайшов нові захоплення:

«Мені подобається грати у падел із друзями. Це дає мені радість і трохи замінює відчуття з поля».

Свій шлях до слави він розпочав у лісабонському Спортінгу, а потім став легендою Манчестер Юнайтед, Реала та Ювентуса. У 2022 році Роналду приєднався до Аль-Насра.