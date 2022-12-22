Роналду ще чекає пропозицій від європейських клубів
Роналду все ж прийняв пропозицію «Аль-Насра»
Португалець продовжить кар'єру в Саудівській Аравії
Форвард збірної Португалії Кріштіану Роналду прийняв пропозицію Аль-Насра, повідомляє As.
За інформацією джерела, Роналду прийняв остаточне рішення.
Зарплата португальця становитиме майже 200 мільйонів євро в рік, контракт буде діяти до 2025 року.
Раніше була інформація, що Роналду поки чекає пропозицій від європейських клубів.
В кінці листопада Роналду покинув Манчестер Юнайтед.
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