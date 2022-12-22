Роналду все ж прийняв пропозицію «Аль-Насра»

Португалець продовжить кар'єру в Саудівській Аравії

Форвард збірної Португалії Кріштіану Роналду прийняв пропозицію Аль-Насра, повідомляє As.

За інформацією джерела, Роналду прийняв остаточне рішення.

Зарплата португальця становитиме майже 200 мільйонів євро в рік, контракт буде діяти до 2025 року.

Раніше була інформація, що Роналду поки чекає пропозицій від європейських клубів.

В кінці листопада Роналду покинув Манчестер Юнайтед.