У четвер, 5 лютого, свій день народження відзначає один із найвидатніших футболістів в історії світового футболу — Кріштіану Роналду. Зірковому нападнику виповнився 41 рік.

Попри солідний за футбольними мірками вік, португалець перебуває у відмінній фізичній формі та не демонструє жодних ознак швидкого завершення кар'єри. Більше того, Роналду має реальні шанси досягти унікальної позначки у 1000 забитих мячів. Наразі на його рахунку 961 гол на клубному та міжнародному рівнях.

Упродовж карєри Кріштіану Роналду п’ять разів ставав володарем Золотого мяча. Вже понад три роки португалець виступає за саудівський Аль-Наср.

Нагадаємо, останнім часом у ЗМІ з'являлася інформація про його незадоволення управлінням клубу.

Влітку Роналду планує виступити у складі збірної Португалії на чемпіонаті світу, де має намір знову довести свій найвищий клас.