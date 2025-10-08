Нападник збірної Португалії та клубу Аль-Наср Криштіану Роналду поділився своїми роздумами про зміну життєвих пріоритетів та ставлення до кар’єри.



Люди, особливо з родини, кажуть мені: пора зупинитися, ти вже зробив усе, навіщо тобі тисяча голів? Але я не згоден. Я досі приношу користь клубу і збірній, тож чому маю припиняти? Коли настане момент піти, зроблю це з відчуттям повного задоволення, бо віддав усі сили. Так, мені залишилося небагато років, але я хочу прожити їх максимально.

Двадцять років тому я б сказав, що хочу підкорити світ. Тепер думаю інакше. Вік допомагає бачити все по-іншому. Я живу сьогоднішнім днем, бо все змінюється надто швидко, неможливо планувати надовго. Мені подобається мислити короткостроково — це надає життю смаку. Насолоджуюся кожним днем, кожним тренуванням, кожним матчем. А що буде далі — побачимо, — предає слова Роналду A Bola.

Контракт португальця з Аль-Насром чинний до літа 2027 року. За даними порталу Transfermarkt, ринкова вартість футболіста становить близько 12 мільйонів євро.

Також стало відомо, чи є Крішітану Роналду серед претендентів на Золотий м'яч 2026.