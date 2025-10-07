Портал Give Me Sport представив оновлений рейтинг футболістів, які мають найбільші шанси здобути Золотий м’яч-2026. На вершині списку — нападник мадридського Реала Кіліан Мбаппе, який нині є найкращим бомбардиром і Ла Ліги, і Ліги чемпіонів.

На другій позиції — юна зірка Барселони Ламін Ямаль, який продовжує вражати своїми виступами попри юний вік. Третє місце посів форвард Баварії Гаррі Кейн, котрий стабільно забиває як у Бундеслізі, так і на міжнародній арені.

Минулорічний володар трофею, француз Усман Дембеле, цього разу розташувався на четвертій сходинці. Замкнув п’ятірку найкращих півзахисник Барселони Педрі, який залишається одним із ключових гравців каталонського клубу.

Рейтинг фаворитів Золотого м’яча-2026 за версією Give Me Sport