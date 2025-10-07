Мбаппе очолив рейтинг фаворитів на Золотий м’яч-2026
У трійці також Ямаль та Кейн
23 хвилини тому
Портал Give Me Sport представив оновлений рейтинг футболістів, які мають найбільші шанси здобути Золотий м’яч-2026. На вершині списку — нападник мадридського Реала Кіліан Мбаппе, який нині є найкращим бомбардиром і Ла Ліги, і Ліги чемпіонів.
На другій позиції — юна зірка Барселони Ламін Ямаль, який продовжує вражати своїми виступами попри юний вік. Третє місце посів форвард Баварії Гаррі Кейн, котрий стабільно забиває як у Бундеслізі, так і на міжнародній арені.
Минулорічний володар трофею, француз Усман Дембеле, цього разу розташувався на четвертій сходинці. Замкнув п’ятірку найкращих півзахисник Барселони Педрі, який залишається одним із ключових гравців каталонського клубу.
Рейтинг фаворитів Золотого м’яча-2026 за версією Give Me Sport
Кіліан Мбаппе — Реал Мадрид / Франція
Ламін Ямаль — Барселона / Іспанія
Гаррі Кейн — Баварія / Англія
Усман Дембеле — Парі Сен-Жермен / Франція
Педрі — Барселона / Іспанія
Ерлінг Голанд — Манчестер Сіті / Норвегія
Джуд Беллінгем — Реал Мадрид / Англія
Мохамед Салах — Ліверпуль / Єгипет
Вінісіус Жуніор — Реал Мадрид / Бразилія
Родрі — Манчестер Сіті / Іспанія
Майкл Олесе — Баварія / Франція
Рафінья — Барселона / Бразилія
Деклан Райс — Арсенал / Англія
Вітіня — Парі Сен-Жермен / Португалія
Вірджил ван Дейк — Ліверпуль / Нідерланди
Ліонель Мессі — Інтер Маямі / Аргентина
Жоау Невеш — Парі Сен-Жермен / Португалія
Раян Гравенберх — Ліверпуль / Нідерланди
Букайо Сака — Арсенал / Англія
Кріштіану Роналду — Аль-Наср / Португалія
