Роналду: «У Португалії хороше покоління футболістів, на ЧС-2022 будемо боротися за перемогу»
Роналду зізнався, що може завершити кар'єру вже в 2022-му році за однієї умови
Це трапиться, якщо Португалія виграє чемпіонат світу
18 листопада 13:23
Форвард збірної Португалії Кріштіану Роналду заявив, що може завершити кар'єру гравця вже в кінці 2022-го року, але для цього є одна умова. Його цитує Manchester Evening News.
«Чи піду я з футболу, якщо Португалія виграє чемпіонат світу? Так. Я піду, 100%».
Раніше 37-річний Роналду повідомляв, що готовий грати до 40 років, а потім завершить кар'єру.
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