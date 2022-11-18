Роналду зізнався, що може завершити кар'єру вже в 2022-му році за однієї умови

Це трапиться, якщо Португалія виграє чемпіонат світу

Форвард збірної Португалії Кріштіану Роналду заявив, що може завершити кар'єру гравця вже в кінці 2022-го року, але для цього є одна умова. Його цитує Manchester Evening News.

«Чи піду я з футболу, якщо Португалія виграє чемпіонат світу? Так. Я піду, 100%».

Раніше 37-річний Роналду повідомляв, що готовий грати до 40 років, а потім завершить кар'єру.