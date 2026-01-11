Сергій Разумовський

Челсі впевнено стартував під керівництвом нового головного тренера Ліема Росеньйора. Сині розгромили на виїзді Чарльтон у 1/32 фіналу Кубка Англії з рахунком 5:1.

Для лондонців це був не лише прохід у наступний раунд, а й показовий дебют 41-річного фахівця, який одразу здобув переконливу перемогу в першій грі на чолі команди. Цей результат має і статистичне значення.

Так, Росеньйор став першим тренером Челсі з 2016 року, кому вдалося виграти дебютний матч. Востаннє таке досягнення було у Антоніо Конте. Після нього через тренерський місток клубу пройшли ще шість наставників – Мауріціо Саррі, Френк Лемпард, Томас Тухель, Грем Поттер, Мауріціо Почеттіно та Енцо Мареска — але ніхто з них не починав роботу з перемоги.

