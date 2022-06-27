«Росія, ви гірші за терористів». П'ятов жорстко відреагував на жахливий ракетний удар по ТРЦ в Кременчуці

Воротар «Шахтаря» в шоці зі злодійств недокраїни

Воротар «Шахтаря» Андрій Пятов в своєму Instagram висловився про жахливий ракетному ударі рашистів по ТРЦ в Кременчуці.

«Росія – країна - терорист! Ні, ви навіть гірше терористів. Бо ті хоча б визнають свої злочини. Ви ж складаєте казки про «вони самі», «Фейк», «це не ми». Дивіться самі. Кременчук. ТЦ. Там було понад 1000 осіб. Мирних людей, серед яких чимало дітей. Що може бути страшніше? ».

Раніше стало відомо, скільки людей загинуло від російського ракетного удару по ТРЦ в Кременчуці. Пошуки тих, що вижили і тіл під завалами тривають.