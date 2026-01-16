Фейкова луганська Заря з наступного сезону має намір виступати у Другій російській лізі. Про це повідомляють ЗМІ країни-загарбниці.

Клуб уже подав повний пакет документів і наразі очікує рішення ліцензійної комісії Російського футбольного союзу щодо участі в турнірі Другої ліги.

Базуватися команда планує у Луганську, тоді як домашні поєдинки проводитиме на Новоколор-Арені в Абрамівці Ростовської області.

Наразі в клубі триває процес формування складу. Очікується, що кістяк команди складатимуть футболісти з Луганська, однак не виключене підсилення гравцями з інших регіонів. Також повідомляється, що у Зарі буде створена друга команда.

Водночас варто зазначити, що справжня українська луганська Заря вирушила на навчально-тренувальний збір до Туреччини.