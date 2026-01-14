Сергій Разумовський

13 січня луганська Зоря офіційно розпочала зимовий етап підготовки та вирушила в дорогу на навчально-тренувальні збори. Як інформує пресслужба клубу, команда виїхала автобусом у напрямку Кишинева, звідки заплановано авіарейс до Туреччини. Така логістика дозволяє швидко дістатися місця зборів і без зайвих пауз перейти до роботи на полі.

Місцем базування Зорі знову стане Белек – один із найпопулярніших центрів футбольних зборів, де є якісні поля, комфортна інфраструктура та можливість підбирати спаринг-партнерів різного рівня. Враховуючи позитивний досвід минулорічної підготовки та умови, які команда отримала під час попереднього візиту, керівництво клубу вирішило не змінювати перевірений варіант і зупинитися в уже знайомому готелі Megasaray. Саме там чорно-білі житимуть протягом турецького етапу, проводитимуть тренування та готуватимуться до відновлення сезону.

Очікується, що в Туреччині до команди приєднаються легіонери, які наразі перебувають поза основною групою через відпустки та індивідуальні графіки. Окрім цього, на зборах мають з’явитися й кілька футболістів, яких клуб переглядатиме з можливістю подальшого підписання. Таким чином тренерський штаб отримає нагоду оцінити потенційних новачків у робочому режимі: у тренуваннях, контрольних матчах, а також у побутових та командних взаємодіях.

Прибуття Зорі до Туреччини та перше заняття заплановані вже на 14 січня. Перші дні зборів, як правило, присвячують входженню в робочий ритм, тестам функціонального стану, закладанню фізичної бази, а також відновленню ігрових зв’язків після паузи. Далі команда має перейти до більш інтенсивної частини підготовки з акцентом на тактичні напрацювання, організацію гри та відпрацювання різних сценаріїв під суперників.

У планах Зорі на цей збір проведення 6–7 контрольних матчів, які мають стати ключовим інструментом перевірки готовності гравців і командних ідей тренерського штабу. Перший спаринг попередньо запланований на 17 січня. Інформацію щодо суперників на турецькому етапі підготовки клуб обіцяє оприлюднювати поступово, ближче до дат проведення матчів, у міру підтвердження домовленостей.

Список гравців Зорі

Голкіпери: Олександр Сапутін, Микита Турбаєвський, Валерій Косівський, Владислав Чудаса.

Захисники: Ігор Пердута, Жуніор Рейс, Андерсон Джордан, Роман Вантух, Андрія Яніч, Крістофер Нваезе, Габріель Ескінья, Юрій Борис.

Півзахисники: Деян Попара, Неманья Андушич, Кирило Дришлюк, Артем Слесар, Роман Саленко, Яков Башич, Петар Мічін, Навін Малиш, Богдан Кушніренко.

Нападники: Пилип Будківський, Ігор Горбач, Верлей Баррера, Станіслав Ярошенко.

Раніше повідомлялося, що Зоря відмовилася продавати вінгера єврпейському клубу.