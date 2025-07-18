Сергій Стаднюк

Голкіпер Ренато Марін став гравцем Парі Сен-Жермен. Про це повідомляє пресслужба ПСЖ.

Зазначається, що контракт із 19-річним воротарем підписано на правах вільний агент. Угоду з клубом триває до 2030 року.

Раніше Марін виступав за Рому Артема Довбика. Цікаво, що джерела стверджували про бажання ПСЖ продати росіянина матвєя сафонова, що виступає на позиції новачка, заради підписання іншого гравця збірної України Іллі Забарного.

Народжений 10 липня 2006 року в Сан-Паулу, Ренато Беллучі Марін починав свій футбольний шлях у Бразилії, де швидко привернув увагу своїми фізичними даними та технічними якостями. У 2020 році разом із родиною переїхав до Риму, щоб приєднатися до молодіжної академії Роми. Свій дебют за команду U-17 він провів у вересні 2022 року в матчі проти Лечче. У сезоні 2022 – 2023 він відіграв 15 матчів за команду U-17 та здобув перемогу у фіналі чемпіонату проти Інтера. Також взяв участь у трьох матчах за команду U-18 римського клубу.

7 січня 2024 року Марін уперше потрапив на лаву запасних основної команди в домашньому матчі проти Аталанти. У 17 років він став основним воротарем юнацької команди Рома Прімавера, провівши 39 матчів, у 13 з яких зберіг ворота «сухими» в сезоні 2023–2024.

Його успіхи принесли йому виклик до збірної Італії U-19 у вересні 2023 року. З нею, демонструючи впевненість у грі ногами, він провів 13 матчів і дійшов до півфіналу юнацького Євро минулого літа. Минулого сезону 19-річного воротаря 28 разів включали до заявки основної команди Клаудіо Раньєрі, зокрема на перші шість матчів Ліги Європи, проте так і не дебютував за основу.

Окрім того, він зіграв 11 поєдинків за Рому Прімавера, резервну команду клубу. Після п’яти років, проведених в Італії, Ренато Марін приєднався до парижан.