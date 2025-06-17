«Російські виродки повинні відповісти». Шахтар – про жахливий обстріл Києва
Наразі кількість загиблих внаслідок терористичної атаки налічує 15 людей, ще понад 100 – постраждало
близько 2 годин тому
Пресслужба донецького Шахтаря опублікувала позицію клубу щодо масованого ракетно-дронового обстрілу Києва та інших міст України в ніч на 17 червня.
Жахлива ніч в Україні через чергову атаку російських терористів. Більш ніж 440 дронів і 32 ракети. Один з найстрашніших ударів по Києву, де зруйновано цілий підʼїзд. Станом на зараз відомо про 15 загиблих.
Також протягом ночі атаки зазнали Одеса, Запоріжжя, Чернігівщина, Житомирщина, Кіровоградщина, Миколаївщина та Київщина...
Російські виродки повинні відповісти за кожен акт тероризму, за кожне знищене життя, за кожну зруйновану сім’ю, за кожен розбитий будинок. «Шахтар» висловлює співчуття рідним та близьким загиблих!
В ніч на 17 червня лише проти Києва та околиць російською армією було застосовано 175 дронів і від 14 крилатих ракет. Внаслідок терористичного акту щонайменше загинуло 15 людей, понад 100 – постраждало. 18 червня стане днем жалоби.
Раніше на атаку росіян відреагував президент Динамо Ігор Суркіс.