Пресслужба донецького Шахтаря опублікувала позицію клубу щодо масованого ракетно-дронового обстрілу Києва та інших міст України в ніч на 17 червня.

Жахлива ніч в Україні через чергову атаку російських терористів. Більш ніж 440 дронів і 32 ракети. Один з найстрашніших ударів по Києву, де зруйновано цілий підʼїзд. Станом на зараз відомо про 15 загиблих.

Також протягом ночі атаки зазнали Одеса, Запоріжжя, Чернігівщина, Житомирщина, Кіровоградщина, Миколаївщина та Київщина...

Російські виродки повинні відповісти за кожен акт тероризму, за кожне знищене життя, за кожну зруйновану сім’ю, за кожен розбитий будинок. «Шахтар» висловлює співчуття рідним та близьким загиблих!