Ротань: «Ми попросили команду зіграти для наших воїнів, які борються за нашу незалежність»

Українці виграли заключний матч групового етапу кваліфікації на молодіжний чемпіонат Європи-2023

Фото: uaf.ua

Головний тренер молодіжної збірної України Руслан Ротань підвів підсумки матчу кваліфікації Євро-2023 з Вірменією.



Руслане Петровичу, вітаємо вас із переможним закінченням відбірного турніру. Прокоментуйте, будь ласка, гру з Вірменією.

Дякую за привітання. Настрій хлопців у матчі, який, по суті, нічого не вирішував, мені сподобався. Мотивація була на хорошому рівні. Ми попросили команду зіграти для наших воїнів, які борються за нашу незалежність.

Позаду груповий турнір. На який результат перед початком цих змагань ви розраховували?

Маємо те, що маємо. Ми могли розраховувати на більше, але задоволені й таким результатом. Попереду в нас плей-офф за право потрапляння на чемпіонат Європи. Тому відразу після гри з Вірменією ми починаємо готуватися до цих поєдинків і чекати 21 червня, коли відбудеться жеребкування.

У матчі проти Вірменії грало достатньо футболістів, які мали небагато ігрового часу на цьому зборі. Як оціните дії цих хлопців?

Щодо минулої гри, у мене немає запитань до команди. Ще раз повторюся, мені сподобався настрій колективу. Те, про що ми домовилися перед поєдинком, футболісти виконали. Так, були деякі помилки, але над їхнім усуненням ми працюватимемо.

Чергова перемога за рахунок вдалих дій команди у другому таймі. Тут далася взнаки хороша фізична підготовка чи ваші слова в перерві?

Усе в комплексі. Ми дозували навантаження, і це допомагало хлопцям підходити до кожного матчу в хорошому тонусі.

Наразі футболісти роз'їжджаються. В Україні триває війна. Які у вас думки із цього приводу?

Незважаючи на всі проблеми, важливо, щоб чемпіонат стартував. Якщо виходити із суто спортивних моментів, то я вже переживаю за плей-офф. Хочеться, аби наші гравці підійшли до цих матчів в ігровому тонусі.

Нагадаємо, що під час гри вболівальник скандував «росія».