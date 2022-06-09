Ротань: «На гру з Францією хлопців налаштовувати не треба, адже це матч за перше місце»

Фото: УАФ

Головний тренер молодіжної збірної України Руслан Ротань поділився думками щодо матчу з командою Франції U-21 в відборі на Євро-2023:



Я гадаю, що на сьогоднішню гру хлопців особливо налаштовувати не потрібно, адже це буде матч, можна сказати, за перше місце. За шість очок. Тому ж, хто каже, що в нас немає шансів, я відповім так: «Шанси є, навіть коли їх немає».

А от кадрова ситуація, на жаль, у нас залишається такою, як і була. Ми розраховували, що повернеться Дідик, але його відновлення трохи затягнулося. Гадаємо, що він одужає до поєдинку з Вірменією. Така сама ситуація в нас із Капінусом.

Після нашого першого матчу з Францією минув практично рік. Наша команда змінилася й у плані менталітету, й у плані психології – та й, гадаю, у плані гри. Про це я сьогодні сказав хлопцям. Ми стали набагато впевненішими, тому буде гарна мотивація зіграти з гідним суперником, адже за всіма статистичними показниками збірна Франції – перша. Тому для нас це великий стимул.