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Ротань: «На гру з Францією хлопців налаштовувати не треба, адже це матч за перше місце»

Сьогодні збірна України U-21 зіграє з лідером групи
Футбол Збірні
17:14
Ротань: «На гру з Францією хлопців налаштовувати не треба, адже це матч за перше місце»
Фото: УАФ

Головний тренер молодіжної збірної України Руслан Ротань поділився думками щодо матчу з командою Франції U-21 в відборі на Євро-2023:

Практично всі наші останні тренування були спрямовані на відновлення, тому що були два важкі матчі, переліт на Фарери, гра на штучному покритті, потім повернення до Стамбула, де інша погода й інший газон... Відіграли хлопці, я вважаю, зі стовідсотковою віддачею. Десь було важко, не вистачало тонусу, але, особливо у другому таймі, ми продемонстрували свій футбол, і я задоволений гравцями.

Я гадаю, що на сьогоднішню гру хлопців особливо налаштовувати не потрібно, адже це буде матч, можна сказати, за перше місце. За шість очок. Тому ж, хто каже, що в нас немає шансів, я відповім так: «Шанси є, навіть коли їх немає».

А от кадрова ситуація, на жаль, у нас залишається такою, як і була. Ми розраховували, що повернеться Дідик, але його відновлення трохи затягнулося. Гадаємо, що він одужає до поєдинку з Вірменією. Така сама ситуація в нас із Капінусом.

Після нашого першого матчу з Францією минув практично рік. Наша команда змінилася й у плані менталітету, й у плані психології – та й, гадаю, у плані гри. Про це я сьогодні сказав хлопцям. Ми стали набагато впевненішими, тому буде гарна мотивація зіграти з гідним суперником, адже за всіма статистичними показниками збірна Франції – перша. Тому для нас це великий стимул.

Нагадаємо, що в останньому матчі підопічні Ротаня розгромили Північну Македонію.

Джерело: uaf.ua Олег Шумейко-молодший
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Збірна України U-21 (футбол) Руслан Ротань

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