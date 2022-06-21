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Ротань назвав форварда «Динамо» майбутньою суперзіркою

Тренер молодіжної збірної України бачить в нападнику перспективу
Футбол Українська Прем'єр-ліга
09:28
Ротань назвав форварда «Динамо» майбутньою суперзіркою
Владислав Ванат / Фото - ФК Динамо Київ

Головний тренер молодіжної збірної України Руслан Ротань поділився в ефірі «Вацко on air» думкою про нападника «Динамо» Владиславі Ванаті.

Погоджуюся, що найбільшим відкриттям червневих матчів став Ванат. У нас був момент, коли він хотів постійно грати. Але потрібно було дати час, щоб він краще зрозумів нашу гру.

Вона будується на розумінні, не тільки на контролі м’яча. Є оборона, є пресинг. Коли я бачив, що хтось це краще розуміє… Навіть якщо він буде бомбардир, а на оборону діє трішки гірше, то ми хочемо, щоб наші вимоги зрозуміли краще.

Можливо, Ванат одразу не отримував свої хвилини зі стартового складу, але продовжував працювати. Радий, що ми з ним пішли в одному напрямку. Він змінився як футболіст.

Потрібно відзначити, що Луческу все-таки добре попрацював з Ванатом у тактичному та психологічному плані. Навіть коли той вийшов на заміну проти Македонії, то був дуже вмотивований, зробив тоді результат. Після матчу сказав йому: «Влад, бачиш, іноді краще грати 30 хвилин і робити результат, коли свіжий розриваєш втомленого суперника». Ми розраховували на це.

У Ваната велике майбутнє. Але вважаю, що всім потрібно трохи набратися терпіння. Побажати, щоб він працював так й надалі. Може стати суперзіркою, якщо зробить це.

Ванат в 2022 році почав активно забивати ще в благодійних матчах «Динамо». Після того результативність перейшла на ігри «молодіжки», в т. ч. і проти Франції (3:3).

Сергій Стаднюк
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Теги

Владислав Ванат Динамо Київ Руслан Ротань Збірна України U-21 (футбол)

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