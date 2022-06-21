Ротань назвав форварда «Динамо» майбутньою суперзіркою

Владислав Ванат / Фото - ФК Динамо Київ

Головний тренер молодіжної збірної України Руслан Ротань поділився в ефірі «Вацко on air» думкою про нападника «Динамо» Владиславі Ванаті.

Вона будується на розумінні, не тільки на контролі м’яча. Є оборона, є пресинг. Коли я бачив, що хтось це краще розуміє… Навіть якщо він буде бомбардир, а на оборону діє трішки гірше, то ми хочемо, щоб наші вимоги зрозуміли краще.

Можливо, Ванат одразу не отримував свої хвилини зі стартового складу, але продовжував працювати. Радий, що ми з ним пішли в одному напрямку. Він змінився як футболіст.

Потрібно відзначити, що Луческу все-таки добре попрацював з Ванатом у тактичному та психологічному плані. Навіть коли той вийшов на заміну проти Македонії, то був дуже вмотивований, зробив тоді результат. Після матчу сказав йому: «Влад, бачиш, іноді краще грати 30 хвилин і робити результат, коли свіжий розриваєш втомленого суперника». Ми розраховували на це.

У Ваната велике майбутнє. Але вважаю, що всім потрібно трохи набратися терпіння. Побажати, щоб він працював так й надалі. Може стати суперзіркою, якщо зробить це.