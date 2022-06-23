Ротань розповів, у чому додав Супряга в «Сампдорії»

Владислав Супряга / Фото - УАФ

Головний тренер молодіжної збірної України Руслан Ротань поділився в ефірі програми «Вацко on air» думкою про нападника «Динамо» Владислава Супрягу.

Супряга – це зараз інший футболіст. Він дуже додав у роботі без м’яча. Чесно кажучи, я ним задоволений. Думаю, все повернеться до нього. Голи також, якщо буде й надалі так працювати.

У кожній грі він мав 2-3 моменти. Пам’ятаємо, як з Македонією міг тричі забивати. Якщо є моменти, то й голи прийдуть. Супряга однозначно повернеться.

Не можна казати про те, чи Супрязі краще підходить рівень Ліги чемпіонів чи рівень умовного «Дніпра-1». Можливо, йому зараз потрібно ігрову практику десь отримати, прийти в тонус. Я помітив на зборах, як він ставится до свого харчування, сну, як залишається додатково працювати в залі.