Ротань: «Українські воїни захищають нас з автоматом в руках, а ми знаходимося на спортивному фронті»

Руслан Ротань / Фото - УАФ

Головний тренер молодіжної збірної України Руслан Ротань поділився в інтерв'ю прес-службі УАФ очікуваннями від вирішального відрізка відбору на Євро-2023.

Звичайно, хотілося, щоб у спарингу був суперник вищого рівня, але нічого страшного, ми розуміємо ситуацію. Нашу ж підготовку покажуть найближчі чотири поєдинки відбору.

Ігровий тонус – це найважливіше, що повинен мати футболіст, бо з ним він легше сприймає ту чи іншу ситуацію під час гри. Так, його відсутність трохи засмучує, але із цим треба змиритися та працювати далі. Хлопці повинні розуміти, що брак ігрового тонусу потрібно компенсувати характером.

Цілком абстрагуватися від подій у країні навряд чи вдасться, оскільки це – у серці кожного українця, проте тренерський штаб постійно веде з хлопцями бесіди на цю тему, щоб спробувати сконцентрувати їхню увагу на відповідальних поєдинках відбору. Якщо українські воїни захищають нас із автоматом у руках, то ми, можна сказати, знаходимося на спортивному фронті, тож, повторюся, команда зробить усе можливе, щоб порадувати своїх співвітчизників.

Фарерські острови? Можу точно сказати, що противник мотивований не менше за нас, я бачив це по матчах цієї збірної. У нинішньому відбірному циклі Фарерські острови не програли жодного поєдинку на своєму полі. Рахунок 1:1 у грі з Францією говорить сам за себе.

Тому я весь час говорю своїм підопічним, що без граничних зусиль тут буде складно досягти максимального результату. Думаю, вам кожен футболіст скаже, що на штучному газоні грати не дуже комфортно, а наявні погодні умови – це ідеальний варіант для місцевих команд, тому ми маємо підлаштовуватися.