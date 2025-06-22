Головний тренер Полісся Руслан Ротань поділився думкою щодо наставника Шахтаря Арди Турана, який також очолив свою команду цього літа. Слова фахівця передає пресслужба «вовків».

Чи чекаю на протистояння? Думаю, що ми в першу чергу повинні дивитися на себе та прагнемо покращуватися. Ви знаєте, мабуть, найкраще – це коли ти дивишся на себе, і в тебе є наступне тренування, наступний матч. Ти до цього покроково йдеш – і це, мабуть, найбільш ефективне.

А те, що в нас у чемпіонаті є такі імена – це, я вважаю, додає нашому чемпіонату драйву. Є конкуренція, вони наші суперники. Ми розуміємо, хто такий Шахтар. Це дуже класно, коли ти маєш дійсно класного конкурента – від цього ти тільки зростатимеш.

Час покаже. Те, що він був і гравцем, і тренером – зараз уже в чемпіонаті Туреччини успішним – це дуже класно. Я вважаю – те, що я в інтерв’ю читав – мені дуже сподобалося його інтерв’ю і те, як він бачить футбол.