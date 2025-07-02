Півзахисник Полісся Руслан Бабенко розповів про свої враження від роботи під керівництвом нового головного тренера Руслана Ротаня.

Усе класно. Усе дуже цікаво. Якоюсь мірою Руслан Петрович мене вразив. Мені через тиждень виповниться 33 роки, а деякі ситуації раніше я не розумів, чому так, а не так. Дізнаюся багато нового, вчуся. Загалом, отримую задоволення від процесу.

З першого тренування всі працюють, як єдиний механізм. Якщо хтось із футболістів не вловив якусь деталь, усі підказують, поправляють, підтримують. На заняттях класна атмосфера, тому хочеться віддаватися по максимуму. Повторюся, для себе я дізнаюся дуже багато нового. Потрібно не тільки працювати з м'ячем, а й багато бігати, все проходить інтенсивно, по футбольному. Але при цьому необхідно багато думати. Є ситуації, у яких я ще ніколи не опинявся, і це дуже цікаво.

Це 100% один з найкращих тренувальних процесів у моїй кар’єрі. Але ще було цікаво в Польщі, коли я виступав за Ракув, а командою керував Марек Папшун. У нас була нова схема, з двома «шістками» і двома «десятками». Ми так само дуже багато часу приділяли тактиці. Це для мене був колосальний досвід.

У дебютному спарингу ми протистояли дуже гідному супернику [братиславському Словану, – прим.]. Намагалися грати в той футбол, про який нас просив головний тренер. Звичайно, не все виходило, але важливо, що наставник сказав, що ми рухаємося в правильному напрямку.

Там, крім Кухаревича, досить досвідчених футболістів. Це і Владімір Вайсс, і Роберт Мак, у яких за плечима дуже багато матчів за свою національну збірну. Можу відзначити непоганого вірменського вінгера Тиграна Барсегяна. Гра була на якість, а не на якусь біганину. Було цікаво, незважаючи на те, що ми діяли під навантаженнями. У нас багато нових вимог і їх потрібно швидше освоїти, – розповів Бабенко в інтерв'ю Sport.ua.