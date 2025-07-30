Екстренер академії Динамо Юрій Мороз підбив підсумки матчу-відповіді 2 кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти Хамрун Спартанс (3:0). Його слова наводить Sport.ua.

За великим рахунком, тут і розбирати нічого. Для Динамо, без образи супернику, це було тренування з підвищеною відповідальністю. У киян багато що виходило, команда чудово контролювала гру. Коли потрібно, включали швидкість, особливо Волошин, Ванат, добре забігали за спину супернику. Тому перемоги було не уникнути (посміхається).

У цьому матчі відчувалася впевненість, розкутість. Хлопці часто змінювали напрямок атаки, діяли швидко і суперник не встигав за цими переміщеннями. Думаю, і поле допомогло, мені здалося, що м'яч добре ковзав по траві, - розповів Мороз.