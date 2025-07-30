Центральний захисник київського Динамо Тарас Михавко забив гол у матчі проти мальтійського Хамрун Спартанс, який завершився впевненою перемогою з рахунком 3:0, і поділився своїми емоціями після гри.

«Звичайно, приємно вигравати. Тим паче, не пропускаючи в двох матчах. Але, звичайно, є над чим працювати, тому що в наступному раунді буде набагато сильніший суперник. Ми це знаємо та будемо готуватися. Зараз, можливо, ще не готові на 100%, як кажуть, тому що лише після зборів. Але йдемо до цього та будемо працювати, щоб вийти до основного етапу Ліги чемпіонів. Це наша, можна сказати, мета, ми будемо до неї йти.

Задоволені, що не пропустили. Добре зіграли. Були, звичайно, такі мікромоменти, які хотілося би виправити, і будемо працювати, щоб не припускатися таких помилок.

Десь, можливо, давали суперникам трохи більше простору після того, як рахунок став 3:0. Можливо, результат вплинув на те, що гра стала трохи повільнішою. І наприкінці, можливо, вже розслабилися. Але, ще раз повторюся, коли виходимо на поле, будь-якого суперника ми хочемо перемагати та приносити очки як Динамо в клубний рейтинг, так і до таблиці коефіцієнтів. Це дуже важливо.

Пафос або Маккабі? Не знаю. Хто буде сильнішим, з тим і будемо грати. Але без різниці – незалежно від суперника, ми будемо виходити та робити те, що повинні: вигравати та проходити до наступного раунду. Тому чекаємо, який суперник буде. Зараз готуємося до чемпіонату України. Дуже важливий матч, стартуємо на внутрішній арені, готуємося до нього».