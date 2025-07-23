Павло Василенко

Вінісіус Жуніор був головною темою для обговорення серед шанувальників по всьому світу. Фотографії з його розкішного дня народження облетіли всі ЗМІ.

Нещодавно в новинах повідомлялося про святкування 18-річчя Ламіна Ямаля. На банкеті були присутні близько 250 гостей, включаючи родичів і друзів футболіста.

Були присутні і гравці Барселони. Для розваги також були найняті гравці невисокого зросту. Їх присутність викликала суперечки.

Навіть іспанський уряд втрутився в ситуацію. Все вказує на те, що проблема вирішена. Тепер з'ясовується, що Вінісіус в той же час відзначав свій ювілей.

12 липня гравець мадридського Реала відсвяткував свій 25-й день народження. Як повідомляє ESPN, на честь цієї події він організував розкішну дводенну вечірку під назвою «Baila Vini World». Вона пройшла в комплексі Lajedo в Ріо-де-Жанейро і, завдяки своєму розмаху, нагадувала парк розваг.

Центральним елементом декору стала гігантська копія Вінісіуса, виготовлена знаменитою школою самби Бейжа-Флор. Численні інші аксесуари також відсилали до фігури зірки.

Відвідувачі насолоджувалися шведським столом зі стравами різних кухонь світу. Після того, як всі наїлися, їм відкрилися шість сцен з виступами відомих артистів, включаючи репера Тревіса Скотта.

На вечірці, ймовірно, було присутньо близько 200 осіб. Сума, витрачена Вінісіусом на її організацію, не розголошується, але, судячи з усього, вона могла становити восьмизначну суму.