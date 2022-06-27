«Рух» хоче більше 10 мільйонів євро від «Шахтаря» за двох своїх гравців

Хоча їх загальна трансферна вартість – 600 тисяч євро

Український журналіст Віктор Вацко повідомив, що «Рух» запросив у «Шахтаря» 7 мільйонів євро за 19-річного Марка Сапугу і 4 мільйона євро за 21-річного Олексія Сича. «Григорій Козловський, президент і власник« Руха », розмовляв з директором з футболу« Шахтаря »Даріо Срной, і в цій бесіді він оцінив Марко Сапугу в 7 мільйонів доларів. Олексія Сича він оцінив в 4 мільйона доларів ». за версією Transfermarkt, Сапуга коштує 200 тисяч євро, а Сич – 400 тисяч євро. Раніше Вацко розповів, як молодий форвард «Динамо» покарав росіян.

Петро Приходько