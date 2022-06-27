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Вацко: «Форвард «Динамо» на очах у колгоспних лаптьоногих скупив всі російські прапорці і викинув їх в смітник»

Журналіст розповів цікаву історію про вчинок Ваната
Футбол Українська Прем'єр-ліга
20:06
Вацко: «Форвард «Динамо» на очах у колгоспних лаптьоногих скупив всі російські прапорці і викинув їх в смітник»

Український журналіст Віктор Вацко розповів, як форвард «Динамо» Владислав Ванат утер ніс російським.

«Свій заключний матч кваліфікації чемпіонату Європи збірна України проводила в Вірменії. Хто дивився трансляцію, звернув увагу на вигуки з трибун «Росія!». Після цього матчу наша команда поверталася додому. В аеропорту так вийшло, що гейт, до якого підходив літак збірної України, знаходився поруч з гейтами на рейси в сочі, москву. У залі очікування сиділи пасажири, які очікували рейси туди.

У лаптеногих є така фішка, особливо у колгоспних лаптеногих. Вони одягаються в яку - небудь херню з символікою своєї країни. Те футболки в кольорах дешевої зубної пасти, то курку двоголову на футболочках одягнуть. Власне там такі летіли. Поруч магазинчик з сувенірною продукцією, в тому числі російськими прапорами.

Форвард київського «Динамо» Влад Ванат зайшов в цей магазинчик і скупив все прапорці росії. Вийшов з оберемком прапорців, підійшов до смітника і на очах всіх цих пасажирів двох рейсів відкрив звалище і туди ці прапорці викинув. Як думаєте, скільки громадян курника сказали йому хоч одне слово? ».

Раніше Вацко розповів, що півзахисником «Динамо» Миколою Шапаренко цікавилися два англійських клубу.


Джерело: Вацко лайв Петро Приходько
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