Вацко: «Форвард «Динамо» на очах у колгоспних лаптьоногих скупив всі російські прапорці і викинув їх в смітник»
Український журналіст Віктор Вацко розповів, як форвард «Динамо» Владислав Ванат утер ніс російським.
«Свій заключний матч кваліфікації чемпіонату Європи збірна України проводила в Вірменії. Хто дивився трансляцію, звернув увагу на вигуки з трибун «Росія!». Після цього матчу наша команда поверталася додому. В аеропорту так вийшло, що гейт, до якого підходив літак збірної України, знаходився поруч з гейтами на рейси в сочі, москву. У залі очікування сиділи пасажири, які очікували рейси туди.
У лаптеногих є така фішка, особливо у колгоспних лаптеногих. Вони одягаються в яку - небудь херню з символікою своєї країни. Те футболки в кольорах дешевої зубної пасти, то курку двоголову на футболочках одягнуть. Власне там такі летіли. Поруч магазинчик з сувенірною продукцією, в тому числі російськими прапорами.
Форвард київського «Динамо» Влад Ванат зайшов в цей магазинчик і скупив все прапорці росії. Вийшов з оберемком прапорців, підійшов до смітника і на очах всіх цих пасажирів двох рейсів відкрив звалище і туди ці прапорці викинув. Як думаєте, скільки громадян курника сказали йому хоч одне слово? ».
Раніше Вацко розповів, що півзахисником «Динамо» Миколою Шапаренко цікавилися два англійських клубу.