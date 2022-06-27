Вацко: «Форвард «Динамо» на очах у колгоспних лаптьоногих скупив всі російські прапорці і викинув їх в смітник»

Український журналіст Віктор Вацко розповів, як форвард «Динамо» Владислав Ванат утер ніс російським.

У лаптеногих є така фішка, особливо у колгоспних лаптеногих. Вони одягаються в яку - небудь херню з символікою своєї країни. Те футболки в кольорах дешевої зубної пасти, то курку двоголову на футболочках одягнуть. Власне там такі летіли. Поруч магазинчик з сувенірною продукцією, в тому числі російськими прапорами.

Форвард київського «Динамо» Влад Ванат зайшов в цей магазинчик і скупив все прапорці росії. Вийшов з оберемком прапорців, підійшов до смітника і на очах всіх цих пасажирів двох рейсів відкрив звалище і туди ці прапорці викинув. Як думаєте, скільки громадян курника сказали йому хоч одне слово? ».