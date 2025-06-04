Рух офіційно оголосив про відхід головного тренера команди

Львівська команда отримає нового наставника

1 день тому

Фото: ФК Рух
Фото: ФК Рух
Павло Василенко

Павло Василенко

Віталій Пономарьов покидає пост головного тренера Руха. Про це повідомила пресслужба львівського клубу.

Також з Пономарьовим Рух покидає і тренерський штаб фахівця – Геннадій Щекотилін, Іван Шуга, Віталій Романюк, Андрій Радь та Мар’ян Шевчук.

У березні 2023 року Пономарьов очолив основну команду Руха. Спершу наставник допоміг команді зберегти прописку в елітному дивізіоні. І вже за рік жовто-чорні показали свій найкращий результат в УПЛ, посівши шосте місце й до останнього туру ведучи боротьбу за єврокубки.

Раніше повідомлялось, що Пономарьов стане головним тренером черкаського ЛНЗ.

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