Сергій Стаднюк

Захисник Олег Горін залишив Рух. Про це повідомляє пресслужба клубу.

Центрбек залишив львів’ян у статусі вільного агента. Transfermarkt оцінює 25-річного футболіста у 300 тисяч євро.

Захисник приєднався до Руху в січні 2025 року. Він провів у його складі десять матчів, відзначившись одним забитим м'ячем.

За свою кар’єру Горін також виступав за Дніпро-1, Минай, Карвіну, Ягеллонію та Верес. Цікаво, що за Рух U-19 грає брат футболіста Віталій Горін.

Раніше Рух висловив свою позицію щодо скандальної угоди з новим виробником форми.