Рух офіційно попрощався з колишнім захисником Дніпра-1
Центрбек виступав за львів'ян лише півроку
близько 1 години тому
Олег Горін / Фото - Рух Львів
Захисник Олег Горін залишив Рух. Про це повідомляє пресслужба клубу.
Центрбек залишив львів’ян у статусі вільного агента. Transfermarkt оцінює 25-річного футболіста у 300 тисяч євро.
Захисник приєднався до Руху в січні 2025 року. Він провів у його складі десять матчів, відзначившись одним забитим м'ячем.
За свою кар’єру Горін також виступав за Дніпро-1, Минай, Карвіну, Ягеллонію та Верес. Цікаво, що за Рух U-19 грає брат футболіста Віталій Горін.
Раніше Рух висловив свою позицію щодо скандальної угоди з новим виробником форми.