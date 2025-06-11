Рух офіційно визначився з новим головним тренером
Іван Федик очолив львівський Рух
близько 1 години тому
Українського тренера Івана Федика призначено головним наставником основної команди львівського клубу Рух. Про це повідомила пресслужба клубу.
До його тренерського штабу увійшли Валентин Слюсар та Ярослав Мартинюк у ролі асистентів, Андрій Ковтун відповідатиме за підготовку воротарів, Олег Кононихін відповідатиме за фізичну підготовку, а Віктор Чижик працюватиме відеоаналітиком.
Раніше Федик уже очолював першу команду Руху в період з 2020 по 2021 рік, провівши на той час 40 матчів на чолі колективу. Після цього він обійняв посаду директора з футболу у клубній структурі.
У сезоні 2024/25 спеціаліст керував другим складом Руху, який завершив чемпіонат Другої ліги у групі А на другому місці.