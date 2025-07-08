Рух придивляється до новачка з Латинської Америки
Деталі можливого переходу
26 хвилин тому
Фото - Рух Львів (2024/2025)
Рух переглядає центрбека з Панами Хесуса Дельгадо, повідомляє журналіст Ігор Бурбас в Telegram.
Фактурний 196-сантиметровий центрбек має діючий контракт з клубом La Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia y Tecnología (UMECIT). Протягом найближчого тижня зборів українці мають визначитися щодо подальшої долі 23-річного захисника.
Дельгадо на Transfermarkt оцінюється в 100 тисяч євро. Однак вже за півроку в нього спливає термін контракту.
Стали відомі час і дати проведення матчів першого туру УПЛ 25/26.