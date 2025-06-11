Український фахівець Іван Федик розкрив плани команди на літнє міжсезоння. Слова фахівця передає пресслужба клубу.

23 червня команда збереться на базі та почне тренуватись в дворазовому режимі. Плануємо зіграти 9 спарингів. Майже всі контрольні матчі вже сплановані. Залишається узгодити певні деталі, після чого клуб повідомить про майбутніх суперників на своїх інформаційних ресурсах.

Збори це завжди важка фізична праця. Але не варто забувати, що також треба награвати склад і якщо ми говоримо про атакувальний футбол, то він вимагає більше роботи з точки зору розуміння гри. Тому роботи багато і від того, як ми підготуємось на зборах, буде залежати наша гра в чемпіонаті.