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Румунський тренер: «Більше не хочу вимовляти ім'я Луческу, він любить гроші, нехай живе з ними 100 років»

Сдробіш звинуватив наставника «Динамо» в договірних матчах
Футбол Футбол в Європі
11:31
Румунський тренер: «Більше не хочу вимовляти ім'я Луческу, він любить гроші, нехай живе з ними 100 років»

Румунський тренер Іоан Сдробіш звинуватив Мірчу Луческу в договірних матчах. його цитує GazetaSportTurilor.

«Я більше не хочу вимовляти його ім'я. При всій повазі до того, що він зробив в Україні і Туреччині, він взяв великі гроші. Він любить гроші, нехай живе з ними до 100 років. З Північною Ірландією йому потрібно було зіграти 0: 0, а він програв 0: 1.

Коли вам потрібен результат, ви заради нього граєте. Ми б пройшли кваліфікацію.

Потім він пішов до Туреччини, круто. Ще в Італію. На рахунку Луческу 3 вильоту, «Піза», «Брешія» і «Реджана».

зовсім недавно Луческу приїхав до Києва і повернувся до тренувань з «Динамо».

Петро Приходько
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Мірча Луческу Динамо Київ

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