Румунський тренер: «Більше не хочу вимовляти ім'я Луческу, він любить гроші, нехай живе з ними 100 років»

Румунський тренер Іоан Сдробіш звинуватив Мірчу Луческу в договірних матчах. його цитує GazetaSportTurilor.

Коли вам потрібен результат, ви заради нього граєте. Ми б пройшли кваліфікацію.

Потім він пішов до Туреччини, круто. Ще в Італію. На рахунку Луческу 3 вильоту, «Піза», «Брешія» і «Реджана».