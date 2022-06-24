Румунський тренер: «Більше не хочу вимовляти ім'я Луческу, він любить гроші, нехай живе з ними 100 років»

Мисливці на гігантських лобстерів
30 червня 16:05
Румунський тренер Іоан Сдробіш звинуватив Мірчу Луческу в договірних матчах. його цитує GazetaSportTurilor.
«Я більше не хочу вимовляти його ім'я. При всій повазі до того, що він зробив в Україні і Туреччині, він взяв великі гроші. Він любить гроші, нехай живе з ними до 100 років. З Північною Ірландією йому потрібно було зіграти 0: 0, а він програв 0: 1.
Коли вам потрібен результат, ви заради нього граєте. Ми б пройшли кваліфікацію.
Потім він пішов до Туреччини, круто. Ще в Італію. На рахунку Луческу 3 вильоту, «Піза», «Брешія» і «Реджана».
зовсім недавно Луческу приїхав до Києва і повернувся до тренувань з «Динамо».
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