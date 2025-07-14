Головний тренер Лісного Олександр Рябоконь розповів про роль у стані новачка Другої ліги півзахисників Дениса Гармаша та Сергія Рибалки, а також не виключив підписання ще одного колишнього «динамівця» Євгена Хачеріді.

Денис Гармаш та Сергій Рибалка – на місці. Обидва з нами, тренуються, готуються до нового сезону. Я на них розраховую. І Гармаш, і Рибалка ще сезон-два пограють. Денис уже встиг залікувати попереднє пошкодження. Займається у загальній групі.

Звичайно, вони потягнуть рівень Другої ліги. Навантаження вони витримують. Зайвої ваги у них немає. Та ви подивіться на Дениса – кістки та жили. Тому не сумніваюсь, що потягнуть. Впевнений, що і Гармаш, і Рибалка будуть корисними для команди.

Поки кандидатуру Хачеріді не розглядав, але… Не виключаю. На сьогодні з-поміж тих гравців, що тренуються з нами й перебувають на перегляді, є і 18-річні юнаки, і 35-річні дядьки. Вік – не головне. Головне, щоб той чи інших гравець підходив під моє бачення футболу. І ще дуже важливо, які у футболістів людські якості, – повідомив Рябоконь в інтерв’ю «Українському футболу».