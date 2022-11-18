Рябоконь розповів, що заважає його екс-підопічному розкритися в «Шахтарі»

Андрій Тотовицький / Фото - ФК Шахтар

Колишній тренер «Десни» Олександр Рябоконь оцінив у інтерв'ю SportArena перший відрізок екс-підопічного Андрія Тотовицького у «Шахтарі».

На жаль, зараз через травми йому не вдається показати свій рівень. Але, якщо Йовичевич запросив Тотовицького, то він у ньому зацікавлений.

В першу чергу, все залежить від Андрія. Треба використовувати такого умілого гравця, тим більше, що його запросили повернутися в команду. Тотовицький дуже професіональна людина, з правильним відношенням до футболу та свого здоров'я, тому, я сподіваюся, він ще буде грати багато років.