«Шахтар» почав продаж квитків на матч з «Ренном», відома їхня вартість
Рябоконь розповів, що заважає його екс-підопічному розкритися в «Шахтарі»
Колишній тренер «Десни» вважає, що хавбеку було краще в чернігівському клубі
18 листопада 21:23
Андрій Тотовицький / Фото - ФК Шахтар
Колишній тренер «Десни» Олександр Рябоконь оцінив у інтерв'ю SportArena перший відрізок екс-підопічного Андрія Тотовицького у «Шахтарі».
Можливо, йому заважають травми. Можливо, Тотовицький провів найкращі роки кар'єри в «Десні». Коли він був здоровий на 100%, (а він такий гравець, що йому потрібно бути повністю здоровим) він виглядав дуже сильно, приніс багато користі.
На жаль, зараз через травми йому не вдається показати свій рівень. Але, якщо Йовичевич запросив Тотовицького, то він у ньому зацікавлений.
В першу чергу, все залежить від Андрія. Треба використовувати такого умілого гравця, тим більше, що його запросили повернутися в команду. Тотовицький дуже професіональна людина, з правильним відношенням до футболу та свого здоров'я, тому, я сподіваюся, він ще буде грати багато років.
Раніше стало відомо, що на центральному матчі 14-го туру УПЛ між «Шахтарем» і «Дніпром-1» буде VAR.
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