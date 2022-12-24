Рибалка: «Олександрія» могла бути в таблиці вище «Динамо»

Півзахисник оцінив першу половину сезону для команди

Півзахисник «Олександрії» Сергій Рибалка оцінив першу половину сезону для команди.

Зараз, після першого кола, « Олександр » на рівні з « Динамо » за втраченими очками. Для тебе це взагалі означає щось - бути на рівні з « Динамо » в «Олександрії»?

«У нас дуже хороший колектив, ми могли б бути і вище «Динамо». Втратили очки в останній грі з «Рухом», програли «Металісту» в більшості... Якщо додати ці чотири очки і виграти два матчі, які ще не зіграли - могли б на другому місці вже бути».

Відзначимо, що недавно в клубі змінився тренер. був призначений Руслан Ротань.

Юрій Гура був звільнений через те, що клуб не фінішував в топ-3 УПЛ.