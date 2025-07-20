Рибалки в Лівому березі не буде. Гравець залишився у Лісному
Колишній гравець Динамо спростував чутки про перехід до команди Першої ліги і готуватиметься до змагань у Другій
близько 7 годин тому
Сергій Рибалка / фото - ФК Лісне
Колишній опорний півзахисник Динамо та національної збірної України Сергій Рибалка, якому нині 35 років, запевнив, що не планує змінювати клуб.
В інтерв’ю виданню Український футбол хавбек, який зараз виступає за ФК Лісне, прокоментував інформацію про нібито свій трансфер до Лівого Берега.
– Ні, це неправда. Це все не більше, ніж чутки. От перед вами мені дзвонили теж, питали… Я уклав контракт з ФК Лісне. Готуюсь до матчів у Другій лізі. У нас вже 26 липня перший матч. Я з Лісним до кінця. Отак от – заявив Рибалка.