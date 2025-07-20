Колишній півзахисник київського Динамо та збірної України Сергій Рибалка, схоже, повертається до професійного футболу. 35-річний футболіст підписав угоду з Лівим Берегом — командою, яка минулого сезону покинула УПЛ і тепер виступатиме у Першій лізі.

Рибалка приєднався до столичного клубу після того, як минулий сезон провів у складі аматорської команди Лісне. Деталі контракту між футболістом і Лівим Берегом поки що не розголошуються.

Нагадаємо, Рибалка є вихованцем харківського Арсенала. У 2008 році він перейшов до Динамо і залишався на контракті до 2017-го. За цей час зіграв 104 матчі, в яких відзначився 3 голами та 5 результативними передачами. Встиг побувати в оренді у чеському Словані та турецькому Сівасспорі, а згодом підписав повноцінний контракт із клубом Суперліги. З 2021 по 2023 рік виступав за Олександрію, після чого перейшов до ЛНЗ, який став його останньою професійною командою перед паузою в кар’єрі.

Також КДК УАФ дискваліфікував тренера Лівого Берега за спробу підкупу арбітрів.