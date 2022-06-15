Сабо: «Фенербахче» - слабкий суперник для «Динамо»

Колишній тренер збірної України Йожеф Сабо висловився про суперника «Динамо» в кваліфікації Ліги чемпіонів - «Фенербахче».

«Фенербахче» - слабкий суперник, але потрібно дивитися, в якому стані будемо ми, як пройде підготовка. Дуже важливо, щоб були ігри, тому що тренування - це одна, а ігри - зовсім інша.

Шанси пройти «Фенербахче» - хороші, але велику роль відіграє підготовка до цих зустрічей. Також не можна забувати, що ми - в стані війни і думки і погляди наших гравців спрямовані в Україну: як там наші хлопці, скільки гине молодих людей. У будь-якому випадку я постійно про це думаю ».