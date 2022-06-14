Сабо: «Мені соромно, що я мадяр»

Екс-гравець «Динамо» висловився про свою батьківщину, яка підтримує росію

Колишній гравець «Динамо» Йожеф Сабо висловився про Угорщину, яка підтримує росію у війні з Україною.

«Орбан (прем'єр-міністр Угорщини - прим.) Говорить, що в Буче було інсценування. Мені дзвонять журналісти з Будапешта. Я кажу, що у нього, може бути, мова дуже недовгий, щоб лизати дупу Путін. Такого бути не може. Мені соромно, що я мадяр. Мені соромно. Не може бути, що сусід відмовляється від нас, щоб їм давали газ дешевше на 100 доларів. А ви подумали? що буде, якщо ми виграємо війну? І що буде з Росією? ».

Раніше екс-форвард збірної України Євген селезньов заявив, що йому соромно за те, що він виступав в росії.